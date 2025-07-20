شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عبد المنعم إمام: من يتصور أنه قادر على تعطيل مسار الدولة أو هدمها فهو واهم والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في ملاحقة العناصر التخريبية المنتمية لتنظيم «حسم»، مؤكدًا أن الحفاظ على أمن واستقرار الوطن مسؤولية مشتركة تتطلب دعم مؤسسات الدولة وتعاون جميع القوى الوطنية.

وأكد إمام أن التصدي للجماعات المتطرفة يمثل ضرورة ملحة لحماية المواطنين والدولة، موجّهًا رسالة لكل من يتصور أنه قادر على تعطيل الدولة المصرية أو تقويضها أو العبث بأمنها وبمقدرات شعبها، قائلاً: “فهو يطارد سرابًا ولن يجني سوى الخيبة”.

وأضاف أن مكافحة الإرهاب وبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة مساران متلازمان، فالأمن هو البداية نحو بناء دولة قوية تقوم على العدل والمشاركة واحترام كرامة الإنسان.