شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس زراعة الشيوخ بعد إحباط مخطط حسم الإرهابية: الشعب يقف خلف قيادته السياسية والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن نجاح وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطنى في إحباط مخطط حركة حسم الإرهابية، يمثل إنجاز أمنى جديد يؤكد استمرار جهود وزارة الداخلية فى الحفاظ على مقدرات الدولة، وحالة الاستقرار الأمنى التى تشهدها البلاد.

وأضاف الجبلي، أن نجاح الداخلية في إحباط ذلك المخطط الإرهابى، يؤكد يقظة وزارة الداخلية وحرصها علي التصدى لكافة المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة الاستقرار الأمنى، وإثارة الفوضى داخل البلاد.

ووجه الجبلي، التحية لرجال الداخلية والأمن الوطني علي يقظتهم واستعدادهم الدائم في التصدى لأى خطر يواجه البلاد، وتابع أن مثل تلك المحاولات البائسة لهز استقرار الوطن، لن تنجح في تحقيق أهدافها الخبيثة، مؤكدا اصطفاف الشعب المصرى خلف قيادته السياسية ورجال القوات المسلحة والشرطة المصرية وكامل أجهزته الأمنية، في مواجهة أى مخاطر تواجه البلاد.

وأكد الجبلي، أن الدولة المصرية تحظى باستقرار أمنى خلال السنوات الماضية بسبب الجهود المبذولة لتحقيق ذلك الاستقرار والذى ساعد بدوره في دوران عجلة التنمية وزيادة حجم الإنتاج وضخ الاستثمارات في البلاد.