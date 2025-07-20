شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن يوجه التحية لوزارة الداخلية بعد إحباط مخطط حركة حسم الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حزب حماة الوطن، بالتحية لأبطال الداخلية، بعد نجاحهم في كشف مخطط خلية حسم الإرهابية، التي كانت تستعد لتنفيذ أعمال عنف وفوضى في البلاد.

وأشاد الحزب بالضربة الاستباقية التي نجحت في إحباط العمل الإرهابي، وهو ما يؤكد على يقظة رجال الشرطة المصرية، وقدرتهم في تأمين الجبهة الداخلية للبلاد.

وأشار حماة الوطن، إلى أن مخططات هذه الخلية، تؤكد أن أعداء الوطن ما زالوا يخططون لضرب الاستقرارفي البلاد، عبر تنفيذ بعض الأعمال الإرهابية، التي تستهدف تعطيل مسيرة التنمية في مصر.

كما توجه حزب حماة الوطن، بخالص التعازي لشهداء الواجب في هذه العملية، داعيا المولى عز وجل أن يقبلهم من الشهداء.