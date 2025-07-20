شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: نثمن جهود الداخلية ويقظتها فى حماية البلاد من الجماعات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد أنه يثمن جهود وزارة الداخلية في ضبط قيادات من حركة حسم الإرهابية، وقال الدكتور هشام عناني رئيس الحزب: في ظل التوتر الإقليمي والرغبة الجامحة لدى الجماعة الإرهابية في عودة نشاطها من خلال تسلل غير مشروع فإننا نثمن جهود وزارة الداخلية التي تتفانى في الحفاظ على سلامة الوحدة والأمن الداخليين.

وأضاف عناني أن فشل الجماعة الإرهابية والضربات المتتالية التي وجهتها الشرطة المصرية لها أفقدتها توازنها.

وأكد الحزب أن أمن مصر خط أحمر ومسؤولية الجميع سواء شعبا ومؤسسات، وقال إن وعي المواطن في الحفاظ على وطنه هو حائط الصد أمام محاولات تلك الجماعات الإرهابية.