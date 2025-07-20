شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تعلن تعزيز شراكتها المجتمعية مع Safe Egypt لدعم جهود التوعية وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 يوليو 2025 04:08 م

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن تعزيز شراكتها المجتمعية مع Safe Egypt، بهدف دعم جهود التوعية وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وبناء مجتمع أكثر صحة وأمانًا،وذلك في خطوة تعكس التكامل بين القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتهدف الشراكة إلى تنفيذ حملات توعوية وبرامج تدريبية مشتركة تسهم في نشر الوعي المجتمعي وتعزيز سبل الوقاية الصحية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



درع الامان

برنامج درع الأمان

تطبيق برنامج درع الأمان ببعض مدارس المرحلة الابتدائية وذلك لتقييم احتياجات المعلمين والأخصائيين النفسيين وتوعية الأطفال بالموضوعات المتعلقة بالتعبير عن المشاعر والتعرض للعنف والإهمال، والأمان الالكتروني، والتحرش الجنسي.

برامج ورش التوعية



ورش توعيه

تقديم ورش لتوعية الأطفال بمؤسسات رعاية الأيتام بالموضوعات المتعلقه بالحفاظ على الهوية الجنسيه والأمان الالكترونى والحمايه من التحرش.

تقييم نفسي



تقييم نفسي

عمل تقييم للعاملين والأخصائيين النفسيين بمؤسسات رعاية الأحداث على سياسة حماية الأطفال، وتقييم الطرق المتبعه معهم.