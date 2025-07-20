شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: يقظة الداخلية أحبطت مخططات الإخوان الإرهابية للتخريب والفوضى والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أن نجاح وزارة الداخلية في إحباط المخطط الإرهابي الأخير لحركة "حسم" كشف مدى جاهزية وكفاءة أجهزة الأمن في التعامل مع محاولات استهداف استقرار الدولة.

وتابع هندي: "هذه اليقظة الأمنية تؤكد قدرة مؤسسات الدولة على التصدي للمخاطر بفعالية وحماية أمن الوطن، وأن التفاصيل التي أعلنتها الوزارة بشأن تسلل عناصر إرهابية مدربة تعكس استمرار جماعة الإخوان الإرهابية في محاولات التخريب، حتى وإن تغيرت الوجوه والأساليب التي تتبعها، وأن المخطط الذي أعدته الحركة، بدفع عناصرها المدربة عسكريًا للتسلل إلى داخل البلاد، يمثل حلقة جديدة في سلسلة استهداف الوطن".

وأكد هندي، أن الجماعة الإرهابية لن تتوقف عن تشويه صورة الدولة المصرية، ومحاولاتها البائسة لعودة نشر الفوضى، وهو ما يعنى أن معركة الوعى لا تزال قائمة، فرغم النجاحات الكبيرة التي حققتها مصر خلال السنوات الماضية في دحر التنظيمات الإرهابية الخبيثة، وحماية الوطن من المؤامرات الخارجية، وإحباط مخططات رامية لإعادة إنتاج العنف"، مما يؤكد أن التحديات الأمنية تتجاوز الحدود الداخلية وتتطلب يقظة دائمة.

وأكد النائب عمرو هندي أنه في مواجهة هذه التحديات المستمرة، تتطلب من الجميع دعم مؤسسات الدولة، وخاصة الأجهزة الأمنية، في معركتها الحاسمة ضد الإرهاب، فـالوعي بمخاطر الشائعات والنقد غير المبرر، وتماسك الجبهة الداخلية، يُعدان الحصن المنيع الذي يُفشل أي محاولات للنيل من استقرار الوطن وتقدمه، مشيدا بمشاركة الشعب في هذه المعركة الفكرية والأمنية، مؤكدا أنها الضمانة الأساسية للحفاظ على أمن مصر ومستقبلها.