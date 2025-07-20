وزير الأوقاف يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب لبحث سبل التعاون

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استقبلت الدكتورة سلافه جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي، اليوم الأحد، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في زيارة رسمية قدّم خلالها التهنئة للقيادة الجديدة بالأكاديمية، مشيدًا بدورها المحوري في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية، في إطار دعم أواصر التعاون المؤسسي.

وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات، من خلال إطلاق برامج تدريبية مشتركة، وتنظيم ورش عمل متخصصة في مجالات القيادة والتواصل الفعال والتنمية المؤسسية، بما يُسهم في دعم جهود الدولة في بناء الإنسان.

وأعربت الدكتورة سلافه جويلي عن تقديرها لهذه الزيارة الكريمة، مؤكدةً أن التعاون مع وزارة الأوقاف يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين مؤسسات الدولة، قائلةً: "نتطلع إلى مزيد من التعاون مع وزارة الأوقاف في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف تطوير المهارات القيادية والإدارية للأئمة والدعاة، ونؤمن أن التدريب المستمر هو أحد ركائز بناء الإنسان وتعزيز الانتماء الوطني".

من جانبه، عبّر الدكتور أسامة الأزهري عن خالص تهانيه للقيادة الجديدة، مؤكدًا ثقته في استمرار الأكاديمية في أداء رسالتها المتميزة في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية بما يتماشى مع تطلعات الجمهورية الجديدة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات الدولة، دعمًا لأهداف رؤية مصر 2030، وترسيخًا لدورها في بناء جيل قيادي مؤهل وقادر على صناعة المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تأسست بموجب قرار جمهوري أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلّم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وزير الأوقاف يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب

وزير الأوقاف يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب