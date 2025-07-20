شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام يستدعى الممثل القانونى لـ"مجلة الأهلي" ومسئول صفحة عبر يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس من متابعة التزام المؤسسات الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018، بالضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس، قررت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، الآتي:

- استدعاء الممثل القانوني لـ مجلة الأهلي، بشأن عنوان المقال المنشور بالعدد رقم 2845 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2025 ، وما يحمله من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.. ومخاطبة نقابة الصحفيين لإعمال شئونها فيما يخص كاتب المقال حامد عز الدين، عضو النقابة.

- استدعاء المسئول عن إدارة صفحة محمد الجبالي عبر موقع يوتيوب، بشأن ما تضمنته الحلقة المذاعة بتاريخ 6 يوليو الجاري من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.. ومخاطبة نقابة الصحفيين لإعمال شئونها فيما يخص صانع المحتوى محمد الجبالي، عضو النقابة.