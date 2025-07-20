شكرا لقرائتكم خبر عن حزب النور يعقد مؤتمرا جماهيريا بالفيوم ويدعو للمشاركة فى انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

شهدت قرية منشأة الجمال بمركز طامية، محافظة الفيوم، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم الدكتور حمادة سليمان، مرشح حزب النور على مقعد الفردي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط حضور كثيف من الأهالي والشخصيات العامة، الذين أكدوا دعمهم الكامل للمرشح، مستشهدين بتاريخه النيابي وسيرته المهنية ومشاركاته المجتمعية.

وأكد الدكتور حمادة سليمان في كلمته أن برنامجه الانتخابي يرتكز على خدمة المواطنين والدفاع عن حقوقهم، مشددًا على أن العلاقة بينه وبين أهالي دائرته تمثل "عهدًا وميثاقًا متبادلًا"، مضيفًا: "نتعبد إلى الله بحمل هموم الناس، وسنقف إلى جوار كل صاحب حق حتى يصله حقه، ولن ندخر وسعًا في سبيل ذلك".

ودعا سليمان إلى المشاركة القوية يوم الاقتراع، كما استعراض إنجازاته خلال مشاركته البرلمانية السابقة، أشار إلى دوره في إدخال الغاز الطبيعي لمركزي طامية وسنورس، واستكمال الطريق الدائري بالمركز، وتخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية في منشأة الجمال، إلى جانب اقتراحات لحل مشكلات البنية التحتية وعلى رأسها الصرف الصحي.

وفي كلمته بالمؤتمر، أكد الشيخ عادل نصر، أن الدكتور حمادة سليمان يتمتع بالكفاءة والمصداقية، وأن ترشحه يأتي ضمن رؤية لاختيار الكفاءات التي تستطيع تمثيل الناس تمثيلًا حقيقيًا، مضيفًا أن دعم اسليمان هو دعمٌ لقيمة الصدق والنزاهة، مشيدًا بتاريخه الخدمي، وقدرته على التواصل مع أبناء دائرته بمختلف انتماءاتهم.

وقال نصر:"نرشّح من نراه جديرًا بثقة الناس، ممن جمع بين الخبرة والخلق، بين الوعي بواقع الناس والحرص على خدمتهم"، داعيًا الحضور إلى تحكيم ضمائرهم في صناديق الاقتراع واختيار من يمثلهم بحق".

أما الدكتور سعد عبد اللطيف، المدرس بكلية دار العلوم بجامعة الفيوم، فأكد خلال كلمته أن دعم الشخصيات الوطنية الصادقة يعكس وعي الشارع المصري، وأن مشاركة المواطنين في العملية السياسية هى الضمانة الحقيقية لاستقرار الوطن، قائلًا:"نختلف في وطننا آمنين، خيرٌ لنا من أن نتفق في خيام اللاجئين".

واختتم عبد اللطيف كلمته بقصيدة شعبية حماسية باللهجة المصرية العامية ألهبت حماس الحضور، خصّ فيها المرشح بقوله: "النور يا سادة.. يا أهل السعادة.. رشّح عشانكوا دكتور حمادة، رمز الفانوس.. مش بالفلوس ركّز لإن صوتك شهادة".

وكان لافتًا خلال المؤتمر مشاركة أبناء من مختلف أطياف المجتمع، ومن بينهم المواطن عزت جمعة عوض، أحد أبناء منشأة الجمال، الذي قال أمام الحاضرين:"أنا مسيحي وبحب الدكتور حمادة علشان أخلاقه وتواضعه، وبايده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

مؤتمر جماهيري حاشد لـ"النور" بالفيوم

مؤتمر جماهيري حاشد لـ"النور" بالفيوم

مؤتمر جماهيري حاشد لـ"النور" بالفيوم

مؤتمر جماهيري حاشد لـ"النور" بالفيوم