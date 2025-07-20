شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعى يشيد بجهود وزارة الداخلية فى حماية الوطن من المخططات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 يوليو 2025 02:34 م

ثمن حزب الوعي الجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة الأمن في حماية الوطن من المخططات الإرهابية التي تستهدف زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى.

وقال الحزب إن نجاح وزارة الداخلية في إحباط هذا المخطط يؤكد يقظة وكفاءة رجالها في التصدي لكل من يهدد أمن البلاد وسلامة المواطنين، وتابع: نجدد دعمنا الكامل للإجراءات الأمنية اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار مصر.

ودعا حزب الوعى لاستمرار المواجهة الأمنية والفكرية والسياسية لتجفيف منابع الارهاب وتنقية الخطاب الدين من كل ما أبدعته هذه الجماعات الظلامية التي تستغل الدين لتقويض نهضة مصر وشعبها.

وأكد حزب الوعى على أن استمرار الجماعات الارهابية المتطرفة في النشاط وخاصة قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة يؤكد أن هدفهم الدائم هو التخريب وتعطيل المسيرة السياسية والديمقراطية لمصر وختاما يدعو حزب الوعي الشعب المصري لليقظة ودحض كافة المخططات عن طريق الإصرار علي المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة بالحضور والتصويت واستكمال بناء مؤسسات الدولة الدستورية