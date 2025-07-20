شكرا لقرائتكم خبر عن باحث فى شئون الحركات الإسلامية: الإخوان الإرهابية لا تتوقف عن التحريض والان مع تفاصيل الخبر

قال طارق البشبيشي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن الضربة الأمنية الأخيرة التي نفذتها وزارة الداخلية ضد عناصر حركة "حسم"، الذراع المسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية، تعكس يقظة الدولة في مواجهة أي محاولات لإعادة إنتاج العنف أو زرع الفوضى من جديد.

وأكد البشبيشي أن ما كشفته الداخلية من معلومات حول محاولة تسلل أحد العناصر الإرهابية إلى الداخل بشكل غير شرعي، بعد تلقيه تدريبات عسكرية خارج البلاد، يعكس حجم الدعم الذي لا تزال تتلقاه هذه الجماعة من أطراف إقليمية تحتضنها، وفي مقدمتها تركيا، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تؤكد أن التنظيم لم يتخلَ عن العنف، ولا يزال يراهن على العمليات التخريبية لإرباك الدولة.

وأضاف أن بث فيديوهات تدريبية لعناصر "حسم" من الخارج، ومحاولة استخدامها كأداة للتحريض النفسي، لن يجدي نفعًا أمام واقع أمني مستقر، وأجهزة أمنية قادرة على توجيه الضربات الاستباقية بقوة وحسم.