شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة نبيلة مكرم: التحالف الوطني يقدم رعاية شاملة لكبار السن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن رعاية كبار السن تمثل أولوية أساسية في استراتيجية مؤسسات التحالف، مشيرة إلى أن التحالف يحرص على تقديم كل أشكال الدعم والرعاية للفئات الأولى بالرعاية من كبار السن، سواء من خلال الجمعيات الأعضاء أو عبر القوافل والخدمات الميدانية.

وأشادت السفيرة نبيلة مكرم بدور جمعية "الباقيات الصالحات" عضو التحالف، ووصفتها بأنها رائدة في تقديم خدمات متكاملة لكبار السن تشمل الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، مؤكدة أن الجمعية تمثل نموذجًا يحتذى به في العمل الأهلي المتخصص والدقيق في هذا المجال الإنساني الهام.

جاء ذلك خلال متابعتها التشغيل التجريبي لمبادرة الجمعية الجديدة "إحنا السند"، والتي تستهدف تقديم خدمات الرعاية والعلاج والتوعية لكبار السن في دور الرعاية والقرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية من خلال قوافل طبية تضم باقة من التخصصات والخدمات المجانية.

واختتمت السفيرة حديثها بالتأكيد على أن التحالف الوطني سيواصل دعم كل المبادرات الجادة التي تستهدف تعزيز جودة الحياة للمسنين، من خلال الشراكة مع الجمعيات الأهلية الفاعلة والمتخصصة، وعلى رأسها جمعية "الباقيات الصالحات".