شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالشيوخ: يقظة الدولة أقوى من مخططات الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب سامح الشيمي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بجهود وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية في رصد وإحباط المخططات الإرهابية التي تستهدف النيل من أمن واستقرار البلاد، وذلك في أعقاب البيان العاجل الصادر عن الوزارة، والذي كشف عن تحركات لقيادات حركة “حسم” الإرهابية – الذراع المسلحة لجماعة الإخوان – لإحياء نشاطها العدائي انطلاقًا من الأراضي التركية، مشددا على أن يقظة الدولة أقوى من مخططات الإرهاب، ومصر عصيّة على كل من تسوّل له نفسه زعزعة استقرارها.

وقال النائب الشيمي: "لقد أثبتت مؤسسات الدولة الأمنية أنها تملك زمام المبادرة، وتتحرك بدقة واحترافية فائقة في مواجهة كل ما يهدد الأمن القومي، وما جرى الكشف عنه يؤكد أننا أمام دولة لا تغفل، وشعب لا يُخدع، وقيادة تعرف تمامًا قيمة الاستقرار وأهمية التصدي المبكر لأي تهديد."

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي: "الإرهاب لن يعود، ولن يجد موطئ قدم على أرض مصر، فقد لفظه الشعب، وانكشفت أدواته، ولم يعد بوسعه سوى التآمر من بعيد، يائسًا أمام تماسك الدولة، وقوة مؤسساتها."

وأشاد الشيمي بيقظة رجال الأمن، ودورهم الوطني في حماية مقدرات الدولة، مؤكدًا أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي باتت نموذجًا راسخًا في بناء دولة قوية تحمي نفسها بنفسها، وتملك القدرة على الردع والتأمين، مشيرًا إلى أن كل مخطط إرهابي يُجهض اليوم، هو ثمرة سنوات من البناء المؤسسي الصلب والتحديث الاستراتيجي الشامل في بنية الأمن القومي.

وتابع: "مصر دولة تعرف كيف تسكت الخطر قبل أن ينطق، لا يُخشى عليها من مؤامرة تُرسم في الخارج، ولا من خيال يراوده الحالمون بعودة الخراب."