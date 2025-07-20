شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المشروع الأوروبى بـ"القومي لحقوق الإنسان": متابعة العملية الانتخابية تتم فى مناخ من الشفافية والنزاهة والان مع تفاصيل الخبر

أكد مجدي عبد الحميد، مدير المشروع الأوروبي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال مشاركته في اللقاء مع الصحفيين المعنيين بمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، أن الانتخابات المقبلة يشارك فيها عدة أطراف متشابكة، لكل منها دور محدد، من بينها دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في المتابعة ورصد سير العملية الانتخابية، وضمان تمتع الناخبين والمرشحين بحقوقهم، والعمل على إخراج تقارير دقيقة وشفافة تعكس واقع العملية الانتخابية وتُرفع إلى المجتمع ومؤسساته.

وأضاف عبد الحميد: "من أهم المهام التي يضطلع بها المجلس القومي هو توسيع دائرة التعاون مع جميع أطراف المجتمع المدني، وفي مقدمتها وسائل الإعلام، مع الحرص الدائم على أن تظل العملية الانتخابية تسير في مناخ من الشفافية والنزاهة".

ووجّه مدير المشروع الأوروبي الشكر للاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل للمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومساندته في توسيع دوره، وتعزيز قدرته على دعم مؤسسات الدولة ونشر ثقافة الديمقراطية.

وأوضح عبد الحميد أن اللقاء التنشيطي للصحفيين يتضمن محاور متعددة، تشمل التعريف بالأسس الديمقراطية والنظام الانتخابي المصري، ودور منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات خلال مراحل التصويت والفرز، وآليات ضمان النزاهة، ورصد المخالفات، بالإضافة إلى التدريب العملي على كيفية إعداد التقارير وفقًا للمعايير القانونية الوطنية والدولية، فضلاً عن محاكاة عملية التصويت.