شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: بيان وزارة الداخلية يؤكد استمرار جماعة الإخوان الإرهابية في محاولات التخريب والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن نجاح وزارة الداخلية في إحباط المخطط الإرهابي الأخير لحركة "حسم"، يكشف عن مدى جاهزية وكفاءة أجهزة الأمن في التعامل مع محاولات استهداف استقرار الدولة، مشيرا إلى أن ما أعلنته الوزارة من تفاصيل بشأن تسلل عناصر إرهابية مدربة، يعكس استمرار جماعة الإخوان الإرهابية في محاولات التخريب، حتى وإن تغيرت الوجوه والأساليب.

وقال "محسب"، إن المخطط الذي أعدته الحركة، بدفع عناصرها المدربة عسكريا للتسلل إلى داخل البلاد، يمثل حلقة جديدة في سلسلة استهداف الدولة المصرية، معتبرًا أن المعركة مع الإرهاب لا تزال مستمرة، رغم النجاحات الكبيرة التي حققتها مصر خلال السنوات الماضية في دحر التنظيمات المسلحة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذه المخططات تؤكد ضرورة العمل على جانبين متوازيين، الأول أمني، يتمثل في استمرار الضربات الاستباقية، والثاني فكري ومجتمعي، يتعلق بتجفيف منابع التطرف، وتحصين الشباب ضد الأفكار الهدامة التي تروجها هذه التنظيمات الإرهابية.

ودعا "محسب"، إلى ضرورة دعم المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية للقيام بدور أكثر تأثيرًا في توعية المجتمع، محذرًا من ترك الساحة فارغة أمام المتطرفين، مطالبا المواطنين باليقظة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المواد التحريضية التي تبثها العناصر الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن معركة الوعي لا تقل أهمية عن المعركة الأمنية.

وتوجه النائب أيمن محسب، التحية إلى رجال الشرطة البواسل، مؤكدا أن التضحيات التي يقدمونها تحمي الوطن من مخاطر جسيمة، داعيًا في الوقت نفسه إلى بناء استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب، تأخذ في اعتبارها الأبعاد الأمنية والفكرية والاجتماعية معًا.