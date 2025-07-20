شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: إحباط مخطط "حسم" ضربة استباقية تؤكد صلابة الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، بجهود وزارة الداخلية التي أثمرت عن إحباط مخطط إرهابي جديد لحركة "حسم" الذراع المسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن هذا الإنجاز الأمني يعكس يقظة مؤسسات الدولة في التصدي لأي تهديدات تمس أمن واستقرار الوطن، و يبرهن على أن الدولة المصرية قادرة على إفشال أي مؤامرة تحاك ضدها مهما كانت درجة تعقيدها أو الدعم الذي تتلقاه من الخارج.

وأوضح فرحات، أن حركة "حسم" تمثل واحدة من أخطر الأذرع الإرهابية التي أنشأتها جماعة الإخوان بعد سقوط مشروعهم التخريبي، مؤكدا أن هذه الحركة سبق لها تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية ضد رموز الدولة، ورجال الأمن، والمواطنين الأبرياء، وأن محاولتها لإحياء نشاطها المسلح من جديد تعد مؤشرا واضحا على استمرار الجماعة في مخططها لاستهداف مؤسسات الدولة من الخارج، بدعم استخباراتي وإعلامي من قوى معادية لمصر.

وأشار إلى أن عملية تسلل أحد العناصر الإرهابية المحكوم عليه بالإعدام إلى داخل البلاد، واتخاذه وكرا في قلب منطقة سكنية مكتظة مثل بولاق الدكرور، تمهيدا لتنفيذ عمليات عدائية، يؤكد حجم الخطورة التي كانت مصر مقبلة عليها لولا الجهود الاستباقية التي تبذلها وزارة الداخلية، لافتا إلى أن سرعة التحرك الميداني ومهنية القوات في التعامل مع الموقف حدت من خسائر كبيرة كانت محتملة.

وقدم فرحات التعازي لأسرة المواطن الشهيد الذي راح ضحية هذا الحادث الأليم، وتمنى الشفاء العاجل للضابط المصاب، مؤكدا أن هذه الدماء الطاهرة تزيد الشعب المصري إصراراً على الوقوف خلف مؤسساته، خاصة الأمنية، في معركتها ضد قوى الإرهاب والخيانة.

وأكد فرحات، أن بيان وزارة الداخلية يمثل رسالة حاسمة بأن الدولة لن تتهاون مع أي تهديد، وأن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه المساس بأمن المصريين، كما أنه يوجه رسالة ردع واضحة لجماعة الإخوان الإرهابية بأن مخططاتها باتت مكشوفة، وأن الشعب المصري لن يسمح بعودة الفوضى مجددا، لافتا إلى أن أن مصر دولة قوية، صلبة، عصية على الكسر، قادرة على حماية أمنها القومي، ولن تنال منها المؤامرات، بفضل تكاتف مؤسساتها الأمنية، والتفاف الشعب حول قيادته الواعية.