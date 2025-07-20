شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل يواصل حملاته الانتخابية ولقاءات مع المواطنين فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

واصل حزب العدل تحركاته الميدانية المكثفة في مختلف المحافظات، عبر جولات جماهيرية ومبادرات مجتمعية يقودها مرشحوه، تحت شعار الحزب: "إحنا مختلفين.. الناس أولًا مش المصالح”، وسط تفاعل واسع من المواطنين، ومشاركة قيادات الحزب المركزية والمحلية، في اليوم الثاني لانطلاق الحملة الانتخابية لمرشحيه لمجلس الشيوخ 2025".

وأوضح الحزب في بيان له أنه في محافظة أسيوط، كثّف مرشحا حزب العدل أحمد خليفة ومحمد شيخون من جولاتهما الميدانية، حيث أجرى أحمد خليفة جولة موسعة شملت عددًا من المناطق ومركز ساحل سليم، التقى خلالها بالمواطنين واستعرض أبرز ملامح برنامجه الانتخابي، مؤكدًا التزامه بطرح حلول واقعية لقضايا مثل ارتفاع الأسعار، وتحديات البنية التحتية، استنادًا إلى رؤية حزب العدل الهادفة لتحقيق تنمية متوازنة وعدالة اجتماعية.

وتابع الحزب: أما محمد شيخون، فالتقى بعدد من شباب المحامين في قرية المطيعة، حيث ناقش معهم ملفات العدالة ودور الشباب القانوني، كما شارك في حفل تكريم حفظة القرآن بقرية بني غالب، وزار قريتي البورة ونجع خضر بديروط، مؤكدًا أن برنامجه يولي اهتمامًا خاصًا بالتمكين المهني والشبابي، وبالدور التشريعي لمجلس الشيوخ في دعم الصعيد.

واستكمل: في محافظة الوادي الجديد، واصل المهندس محمود غالي، مرشح الحزب، جولاته لليوم الثاني على التوالي، حيث زار قرى ناصر والثورة، ومركز باريس، مرورًا بالكافيهات الشبابية في مدينة الخارجة، في محاولة لخلق قنوات حوار مباشر مع الشباب، وأكد غالي أن حملته تركز على إيصال صوت المحافظات الحدودية تحت قبة الشيوخ، في إطار رؤية حزب العدل التي ترفض التمييز بين المركز والأطراف، وفي سوهاج، تواصلت فعاليات حملة المرشح أحمد رشدي، الشهير بـ"رشاد عسكر"، حيث جاب عددًا من مراكز المحافظة، فيما كثفت الحملة من تعليق اللافتات الدعائية، وأكد رشاد عسكر أن حملته تستهدف التفاعل الحقيقي مع المواطنين، والاستماع المباشر لمطالبهم، مضيفًا أن وجوده تحت مظلة حزب العدل يمنحه قوة إضافية للدفاع عن حقوق الصعيد داخل مجلس الشيوخ.

وواصل الحزب: وفي قنا، قادت الدكتورة هبة عبد المعز، مرشحة الحزب، يومًا ميدانيًا بعنوان "يوم البر"، بدأته من مسقط رأسها، مرورًا بعدد من قرى المحافظة في مسيرة مشيًا على الأقدام، في مشهد يعكس التزامها بقضايا الناس، وأكدت خلال جولتها أن رؤيتها تنطلق من مبادئ حزب العدل في تحقيق تمثيل فعّال وتنمية عادلة، وسط تفاعل كبير من أهالي القرى، الذين أشادوا بقربها من الناس وخبرتها المجتمعية.



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حزب العدل يواصل حملاته الانتخابية في المحافظات

حزب العدل يواصل حملاته الانتخابية في المحافظات

حزب العدل يواصل حملاته الانتخابية في المحافظات

حزب العدل يواصل حملاته الانتخابية في المحافظات