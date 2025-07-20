شكرا لقرائتكم خبر عن القومي لحقوق الإنسان: الإعلام المحايد شريك أصيل فى إنجاح انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

افتتح السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اللقاء التنشيطي للصحفيين والإعلاميين المعنيين بمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بحضور عدد من أعضاء المجلس وخبراء العمل الحقوقي والإعلامي، في مقدمتهم مجدي عبد الحميد مدير المشروع الأوروبي، وعبد الجواد أحمد، وعصام شيحة عضوا المجلس القومي لحقوق الإنسان.

ويأتي اللقاء في إطار حرص المجلس على تعزيز دور الإعلام في دعم المسار الديمقراطي، وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة في متابعة الاستحقاقات الانتخابية.

وفي كلمته، أكد السفير كارم أهمية اللقاء التدريبي، خاصة أنه يُعقد في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات في نوفمبر 2024، والذي يُعد إطاراً مؤسسياً لترسيخ مبادئ التعاون والتكامل، وضمان متابعة مهنية ومستقلة للعملية الانتخابية.

وشدد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن التغطية الإعلامية المحايدة للانتخابات ليست مجرد واجب مهني، بل هى مسؤولية حقوقية تستلزم الالتزام بالموضوعية والدقة، بما يكفل حق المواطنين في الوصول إلى معلومات متوازنة وموثوقة حول ما يجري في الميدان.

كما أشار إلى البيان الصحفي الصادر عن المجلس في 14 يوليو الجاري، والذي تضمّن عدداً من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز المصداقية وفعالية المتابعة، من بينها تحديد ضوابط المشاركة في المتابعة الميدانية وغرفة العمليات المركزية، بقصرها على الأعضاء غير المنتمين لأحزاب سياسية، وحظر مشاركة الأعضاء الحزبيين في تلك الفعاليات، وتجميد حقهم في التصويت على قرارات المجلس ذات الصلة.

وأوضح أن هذه الإجراءات تعكس التزام المجلس بنهج مؤسسي مهني يتماشى مع المعايير القانونية والأخلاقية، ويعزز من استقلاليته وفقاً لمبادئ باريس التي تضمن الشفافية والحياد للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.

وفي ختام كلمته، ثمّن رئيس المجلس التعاون المستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيداً بدورها في إدارة العملية الانتخابية بكفاءة، داعياً الصحفيين والإعلاميين إلى مواكبة هذا الجهد الوطني بمهنية وحياد، بما يُسهم في ترسيخ ثقة المواطنين بالمسار الديمقراطي.