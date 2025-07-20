الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال، تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر كما تنشط الرياح".
واشارت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان غدا الإثنين غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال، تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر كما تنشط الرياح".
ولفتت الى ان "طقس الثلاثاء غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية (تلامس ال39 درجة في البقاع الغربي) مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر".
واضافت ان "طقس الأربعاء قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات و درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الداخلية كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر".
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