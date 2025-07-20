الجيش: توقيف مواطنَين لتأليفهما عصابة لتعاطي المخدرات وترويجها

اعلنت قيادة الجيش ان "دورية من مديرية المخابرات في منطقة جونيه - كسروان، أوقفت المواطنَين (ب.ع.) و(ر.ل.) لتأليفهما عصابة ل​تعاطي المخدرات​ وترويجها بين منطقتَي الدورة - المتن وجونيه - كسروان، وضبطت في حوزتهما كمية من المواد المخدرة. سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

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