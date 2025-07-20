سانا: وزارة الصحة السورية أرسلت قافلة مساعدات طبية إلى محافظة السويداء

افادت وكالة "سانا" بأن وزارة الصحة السورية أرسلت اليوم قافلة ​مساعدات طبية​ إلى محافظة السويداء، تضم 20 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل مع فرق طبية متخصصة وعالية الجهوزية، وكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الإسعافية".

وبين وزير الصحة السوري مصعب العلي في تصريح سانا أن القافلة تم تجهيزها منذ عدة أيام ولم تستطع الدخول الى السويداء، بسبب قصف الطيران الإسرائيلي، مؤكداً التزام الوزارة بتقديم الدعم لكل من يحتاجه على كامل الجغرافية السورية.

ولفت العلي إلى أن تحرك القافلة اليوم جاء في ظل التطورات التي حصلت منتصف ليلة الأمس، بعد نجاح قوى الأمن بإخراج مقاتلي العشائر وتطبيق وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه، الأمر الذي أدى إلى إنشاء ممرات آمنة يتم استخدامها اليوم للوصول إلى المشفى الوطني بالسويداء، لتقديم المساعدات لأبناء الشعب السوري ولكل من يستحقها.