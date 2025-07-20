الجيش الإسرائيلي اصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان دير البلح وقاطني الخيام

أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا لجميع المتواجدين في المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة دير البلح وقاطني الخيام طالبهم فيه ب​إخلاء​ المنطقة فورا. وأوضح البيان أن "الجيش يواصل تنفيذ عمليات عسكرية مكثفة لتدمير ما وصفه بـ"قدرات العدو والبنى التحتية الإرهابية"، مشيرا إلى توسيع نطاق عملياته ليشمل مناطق لم يسبق له العمل فيها من قبل. ودعا الجيش المواطنين إلى الانتقال جنوبا نحو منطقة المواصي لضمان سلامتهم.

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