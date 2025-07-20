قاليباف: الكيان الصهيوني عدو لكافة أشكال السلام والاستقرارفي المنطقة ولا يفهم سوى لغة القوة

أشار رئیس البرلمان الإیراني محمد باقر قاليباف، في تصريح له الى أن "​الكيان الصهيوني​ عدو لكافة أشكال السلام والاستقرار والسيادة الوطنية في المنطقة، ولا يفهم سوى لغة القوة".

ورأى قاليباف أن "قصف جميع المنشآت الدفاعية في سوريا خلال الأشهر الماضية، والهجوم على دمشق، والاحتلال والتهديدات ومحاولات التقسيم العلني لسوريا كان حقيقة واضحة لأولئك السذّج الذين ظنّوا أن الخضوع لهذا الكلب المسعور غير المروّض سيجلب السلام والاستقرار"، معتبرا أنه "آن الأوان اليوم لتتجرأ الدول الإسلاميةوتتصدى لهذا الكيان بدعم من الأمة الإسلامية وتجبره على التراجع".