المرصد الجوي في هونغ كونغ اصدر أعلى مستوى تحذيري بسبب اقتراب إعصار "فيبا"

أصدر المرصد الجوي في هونغ كونغ أعلى مستوى تحذيري بسبب اقتراب إعصار "فيبا" حيث ناشدت السلطات السكان عدم مغادرة منازلهم تحسبا لرياح شديدة قد تصل سرعتها إلى 118 كيلومترا في الساعة.

وأكد في بيان أن "الإعصار يشكل تهديدا كبيرا للمدينة"، متوقعا أن يمر على بعد حوالي 50 كيلومترا جنوب هونغ كونغ قرابة الظهر.

ووفقا لتقارير صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، تسبب الإعصار حتى الآن في سقوط شجرتين وإصابة شخص واحد، فيما لجأ 198 مواطنا إلى مراكز الإيواء الحكومية.