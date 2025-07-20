«البرلمان العربي» يدين تصعيد إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات التصعيد الخطير الذي تواصله إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد اليماحي، في بيان أصدره أمس، أن ما يجري في قطاع غزة من تجويع ممنهج وحصار قاتل، وترك الأطفال والنساء والعائلات لملاقاة الموت جوعًا أو برصاص الاحتلال، جريمة مكتملة الأركان تُرتكب أمام أعين العالم، الذي يواصل الصمت، ويتنصل من مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه شعب يواجه الفناء بسياسة التجويع الجماعي، في مشهدٍ لم يعد يتحمله ضمير بشري. وحذر رئيس البرلمان العربي «من خطورة قرار إسرائيل غير القانوني نقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إلى ما يُسمّى «المجلس الديني اليهودي»، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية بما في ذلك الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو». ونبه اليماحي إلى «خطورة هذه الإجراءات غير القانونية التي تأتي في سياق محاولات إسرائيل تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديني للمقدسات الإسلامية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومخططاتها لفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الأرض الفلسطينية»، مؤكدًا أن جميع هذه القرارات والإجراءات غير شرعية وباطلة بموجب القانون الدولي.