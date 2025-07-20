إعلام إسرائيلي: تقديرات بقرب التوصل لاتفاق في غزة

ذكرت تقارير لوسائل اعلام إسرائيلية أن المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة قد تتوج باتفاق في غضون أسبوعين، وأكدت أن المفاوضات تتناول لأول مرة موضوع نهاية الحرب.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين أن التوصل إلى اتفاق بشأن غزة ممكن خلال أسبوعين وأن من المتوقع وصول المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى الدوحة في غضون أيام.

وذكرت الصحيفة أن ​حماس​ أبدت تحفظات على عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم مقابل كل أسير إسرائيلي، غير أن الوساطة القطرية ساهمت في تقريب وجهات النظر.

ونقلت "هيئة البث" الاسرائيلية عن دبلوماسي عربي تأكيده "الفجوات بشأن خريطة انتشار القوات الإسرائيلية تقلصت"، وإن ما تبقى "مجرد عقبات محدودة".

واعتبر أن اللقاء الأخير بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كان "مهما جدا لتقدم المحادثات"، وأن واشنطن "راضية عن التطورات حتى الآن".