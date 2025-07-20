أفادت مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "المعلومات تشير إلى أن الانفجارين اللذين سُمِعا في منطقة بنت جبيل ناتجان عن ​تفجير​ معمل باطون قرب يارون ما تسبب بحالة ذعر بين أهالي المنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: معلومات تشير إلى أن الانفجارين اللذين سُمعا في بنت جبيل ناتجان عن تفجير معمل باطون قرب يارون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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