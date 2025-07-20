ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأت في أوائل شهر حزيران/يونيو مراجعة العقود الفيدرالية المبرمة مع شركة "سبيس إكس"، والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
وبحسب المصادر، خلص مسؤولون إلى أن معظم هذه العقود لا يمكن إلغاؤها نظرًا لأهميتها الكبيرة لكل من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا).
وأشارت الصحيفة إلى أن تقييمًا أوليًا أجرته الجهات المعنية أكد أن "سبيس إكس" تهيمن بشكل واضح كأبرز منصة لإطلاق الصواريخ ومزود رئيسي لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.
كانت هذه تفاصيل خبر وول ستريت جورنال: إدارة ترامب تراجع عقود "سبيس إكس" وتستبعد إلغاءها لأهميتها للبنتاغون وناسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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