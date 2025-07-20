أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنّ واشنطن منخرطة بشكل مباشر مع إسرائيل والأردن والسلطات السورية في ما يتعلق بالتطورات الخطيرة الجارية في جنوب سوريا. ودعا روبيو إلى الوقف الفوري للقتال الدائر بين الجماعات الدرزية والبدوية في المنطقة، مشددًا على ضرورة إنهاء عمليات اغتصاب وقتل الأبرياء "التي حدثت وما زالت تحدث"، وفق تعبيره.

كانت هذه تفاصيل خبر روبيو: اشنطن منخرطة مع إسرائيل والأردن والسلطات السورية بشأن التطورات الخطيرة في جنوب سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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