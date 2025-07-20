الشيخ جربوع: اتفاق السويداء الجديد لوقف اطلاق النار تم التفاهم عليه مع الهجري

أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا، يوسف جربوع، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ الإعلان عن الاتفاق الجديد ل​وقف إطلاق النار​ في محافظة السويداء جاء بعد التواصل مع رئيس الهيئة الروحية للمسلمين الموحدين الشيخ حكمت الهجري وموافقته عليه، مشيرًا إلى أنّه لم يتم التواصل معه بشأن الاتفاق ولا يعلم شيئًا عن بنوده.

وقال جربوع: "جرى الجمعة اتفاق بين الدول، وتم طرحه في السويداء، واليوم يوجد تقريباً لدينا وقف لإطلاق النار". وأضاف: "في الحقيقة لم يتم التواصل معي بشأنه". وتابع: "لقد تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بعد التواصل مع الشيخ حكمت الهجري وموافقته عليه".

وعن تغييبه عن المفاوضات، قال: "نحن كان هدفنا وقف إطلاق النار وحقن الدم، وبقية الأمور تأتي لاحقاً. المهم أن نتخلص من المأساة التي نحن فيها".