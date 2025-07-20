يهود متطرفون يهاجمون النائب العربي بالكنيست عودة ويحاولون الاعتداء على كسيف

هاجمت مجموعة من اليهود المتطرفين مركبة النائب العربي بالكنيست الاسرائيلي أيمن عودة بينما كان بداخلها، وحاولت الاعتداء على النائب عوفر كسيف في "نس تسيونا" وسط اسرائيل، بعد وصولهما للمشاركة في مظاهرة دعيا إليها للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة.

وجاء في بيان لحزب الجبهة، أن "قطعان الفاشيين حاصروا سيارة النائب أيمن عودة وحطموا زجاج السيارة من الأمام والخلف، وهو بداخلها، وصرخوا ’الموت للعرب’"، كما أحاطت المجموعة نفسها بالنائب عوفر كسيف وحاولت الاعتداء عليه خلال تواجده في المظاهرة من دون أي تحرك من الشرطة.

وأعربت عن استنكارها لمحاولة الاعتداء الجسدي على النائبين عودة وكسيف، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية "كونها تحرض ضد عودة وكسيف وقيادات الجماهير العربية، وكل من يرفع صوته ضد الحرب بشكل منهجي، وهو ما تجلى مؤخرا في محاولة إقصاء النائب عودة".

وشددت الجبهة على أن "هذه الفاشية لن تنال من التزام الجبهة بقياداتها وكوادرها لقيم السلام والعدالة ومناهضة حرب التجويع والإبادة".