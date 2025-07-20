التقدمي الاشتراكي: وقف إطلاق النار أهم من أي اعتبارات وخصوصا الثأر وذلك من أجل استقرار ⁧‫سوريا

دعا الحزب التقدميّ الاشتراكيّ الدولة السورية وأبناء السويداء والعشائر العربية للعمل على تثبيت ​وقف إطلاق النار​ الذي هو اهم من أي اعتبارات أخرى وخصوصًا الثأر، من أجل أمن واستقرار ووحدة سوريا.

وطالب الحزب الدولة السورية بالعمل جديًا على السيطرة على الوضع المضطرب وغير المستقر في محافظة السويداء وضع حد للهجمات التي تشن على القرى الدرزية في جبل العرب، لقطع الطريق أمام مطالب الحمايات الدولية أو التدخلات الاسرائيلية.

واعتبر إنّ تثبيت وقف إطلاق النار هو الباب للدخول إلى المرحلة الثانية أي الحوار السياسيّ من أجل اندماجمحافظة السويداء بالدولة السورية وأجهزتها الرسمية.