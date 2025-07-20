ترامب: قريباً سيتم الإفراج عن 10 أسرى في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (غزة، القاهرة)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه سيتم إطلاق سراح 10 محتجزين آخرين في غزة قريباً، دون تقديم تفاصيل إضافية. وأدلى ترامب بهذا التعليق خلال عشاء مع أعضاء بمجلس النواب بالبيت الأبيض، مشيداً بجهود مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف. ويشارك مفاوضون من إسرائيل وحركة حماس في أحدث جولة من محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة منذ السادس من يوليو الجاري، ويناقشون مقترحاً تدعمه الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً.

وأوضح ترامب: «استعدنا معظم المحتجزين، سنستعيد 10 آخرين قريباً جداً، ونأمل أن ننتهي من ذلك بسرعة».

وفي وقت سابق، قال مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون الرهائن آدم بوهلر، إن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين المتبقين في غزة، أقرب مما كان عليه في أي وقت مضى.

وفي كلمته خلال «منتدى أسبن للأمن» بولاية كولورادو الأميركية، قال بوهلر: إن «حرب إسرائيل ضد إيران، خلقت فرصة سياسية، قد تمهّد الطريق لاتفاق يُفضي إلى إطلاق المحتجزين الإسرائيليين»، وأكد ثقته في أن «ذلك سيحدث».

وعلى مدى أكثر من 21 شهراً، عقدت جولات عدة من مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، لوقف الحرب وتبادل أسرى. وخلال هذه الفترة، تم التوصل إلى اتفاقين جزئيين، الأول في نوفمبر 2023، والثاني في يناير 2025.