اشار الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان في تصريح له، الى اننا "نتواصل بشكلٍ مستمر مع أهلنا في السويداء، الذين يمرّون بظروفٍ قاسية ومصيرية. ‏الوضع الأمني يتّجه نحو التهدئة والاستقرار، الذي نرجوه ونسأل الله أن تنعم به كل سوريا كما لبنان. ‏إلّا أنّ الوضع المعيشي والإنساني أكثر من مزرٍ ودقيق، وعليه نناشد المنظمات الدولية المعنية، والدول العربية، وكل من يعنيه الأمر، التحرّك والضغط لتأمين ممرات آمنة لشحنات الأدوية والغذاء، بالإضافة إلى فتح ممر للوصول إلى المشفى الوطني لانتشال الجثث جرّاء المجزرة الأليمة التي وقعت فيه. اتقوا الله… وتحرّكوا!".

كانت هذه تفاصيل خبر أرسلان: للتحرّك والضغط لتأمين ممرات آمنة لشحنات الأدوية والغذاء وفتح ممر للوصول إلى المشفى الوطني لانتشال الجثث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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