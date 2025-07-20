اعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في بيان، بانه بعد جهود حثيثة بذلتها وزارة الداخلية لتطبيق اتفاق ​وقف إطلاق النار​ وذلك بعد انتشار قواتها في المنطقة الشمالية والغربية لمحافظة السويداء، تم إخلاء مدينة السويداء من كافة مقاتلي العشائر، وإيقاف الاشتباكات داخل أحياء المدينة.

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية السورية: تم إخلاء مدينة السويداء من مقاتلي العشائر وإيقاف الاشتباكات داخل المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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