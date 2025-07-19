الاب شربل بوعبود استقبل المونسنيور بيكييري في زيارة وداعية

استقبل مدير المعهد الفني الأنطوني في الدكوانة الاب شربل بو عبود المونسنيور جيوفاني بيكييري في زيارة وداعية لانتهاء مهامه في لبنان، وجال معه في أقسام المعهد لتفقد ورش العمل ومشغل الايقونات البيزنطية.

واثنى بيكييري على "عمل المعهد في نشر ​الفن المقدس​"، فيما شكره بو عبود على زيارته وعلى الجهود التي بذلها خلال إقامته في لبنان وعمله في السفارة البابوية"، متمنيا له "التوفيق في مهامه الجديدة".