استقبل مدير المعهد الفني الأنطوني في الدكوانة الاب شربل بو عبود المونسنيور جيوفاني بيكييري في زيارة وداعية لانتهاء مهامه في لبنان، وجال معه في أقسام المعهد لتفقد ورش العمل ومشغل الايقونات البيزنطية.
واثنى بيكييري على "عمل المعهد في نشر الفن المقدس"، فيما شكره بو عبود على زيارته وعلى الجهود التي بذلها خلال إقامته في لبنان وعمله في السفارة البابوية"، متمنيا له "التوفيق في مهامه الجديدة".
كانت هذه تفاصيل خبر الاب شربل بوعبود استقبل المونسنيور بيكييري في زيارة وداعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.