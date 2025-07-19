السيطرة على حريق في وحدة تابعة لمصفاة عبادان الإيرانية دون تأثر العمليات

أفادت وكالة "شانا" للأنباء التابعة لوزارة النفط الإيرانية، بأنه تمت السيطرة على حريق اندلع اليوم السبت في وحدة بمصفاة عبادان الإيرانية، دون أن تتأثر العمليات.

وأوضحت الوكالة "حاليا، الحريق تحت السيطرة والإنتاج مستمر في المصفاة، ولم يحدث أي انقطاع في عملياتها".