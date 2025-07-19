أفادت وكالة "شانا" للأنباء التابعة لوزارة النفط الإيرانية، بأنه تمت السيطرة على حريق اندلع اليوم السبت في وحدة بمصفاة عبادان الإيرانية، دون أن تتأثر العمليات.
وأوضحت الوكالة "حاليا، الحريق تحت السيطرة والإنتاج مستمر في المصفاة، ولم يحدث أي انقطاع في عملياتها".
كانت هذه تفاصيل خبر السيطرة على حريق في وحدة تابعة لمصفاة عبادان الإيرانية دون تأثر العمليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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