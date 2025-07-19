القسام: استهدفنا دبابة ميركافا اسرائيلية بقذيفة الياسين 105 بمحيط المسجد العمري في جباليا شمالي القطاع

اعلنت ​كتائب القسام​ بانها استهدفت دبابة ميركافا اسرائيلية بقذيفة الياسين 105 بمحيط المسجد العمري في جباليا شمالي القطاع. واردفت القسام بانه "استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بعبوة شديدة الانفجار قرب نادي نماء في جباليا شمالي القطاع يوم الثلاثاء".

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