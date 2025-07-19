شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الجمهورى يستهدف المصريين فى الخارج بخطة دعاية خلال انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، إن الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 تسير وفق خطة منظمة، تضمن الالتزام بالقواعد القانونية وتحقيق الانتشار الفعّال.

وأوضح الشقنقيرى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الدعاية الخاصة بالقائمة تدار من خلال لجنة مركزية مشتركة تضم ممثلين عن الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية، وتعمل تحت إشراف مركز عمليات رئيسي مقره حزب مستقبل وطن، لضمان التنسيق الكامل بين مختلف مكونات التحالف.

وأشار الشقنقيري إلى أن الدعاية لمرشحي النظام الفردي تعتمد على عدة أدوات، من أبرزها الإعلانات الميدانية التي تشمل اللافتات، واللوحات المضيئة، وتوزيع المطبوعات الدعائية، بالإضافة إلى الحملات الرقمية التي تُنفّذ من خلال صفحات الأمانة المركزية، وأمانات المحافظات، وصفحات المرشحين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلي أن الخطة الدعائية تشمل أيضا عقد مؤتمرات جماهيرية في الدوائر المختلفة، إلى جانب تنظيم لقاءات مباشرة مع المواطنين، والتواصل عبر وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، بهدف عرض البرامج الانتخابية والتفاعل مع قضايا الجمهور.

وأكد المتحدث باسم "الشعب الجمهوري" أن الحزب يحرص على أن تكون حملاته الانتخابية معبرة عن رؤيته في العمل البرلماني، وتعكس التزامه بالمسؤولية الوطنية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للأنشطة الدعائية بما يتماشى مع الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

وأوضح الشقنقيري أن خطة الدعاية لحزب الشعب الجمهوري لا تقتصر على الداخل فقط، بل تمتد أيضًا إلى المصريين بالخارج، من خلال حملات رقمية موجهة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تستهدف إيصال رسائل المرشحين وبرامجهم الانتخابية إلى الجاليات المصرية، مؤكدًا أن الحزب يولي أهمية كبيرة لمشاركة المصريين بالخارج في العملية الانتخابية باعتبارهم جزءًا أصيلًا من النسيج الوطني.