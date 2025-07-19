أكدت وزارة الطاقة القبرصية، في توضيح لقناة الـ"LBCI"، أنّه "لم يصدر بعد أي بيان رسمي بشأن مشروع مدّ خط كهرباء من قبرص إلى لبنان، وذلك استنادًا إلى المعلومات المتوافرة بعد الاجتماع الأخير بين الرئيس جوزاف عون والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس".
كما أكدت أنّ "قبرص منفتحة دائمًا تجاه مناقشة أي نوع من التعاون بين دول المنطقة في ما يخص الربط الكهربائي".
وأمس، أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية أنّه جرى بحث أولي مع السفيرة القبرصية في بيروت، في إطار التحضير للقاءات مرتقبة مع الجانب القبرصي، تمهيدًا لبدء النقاش الرسمي حول ملف التعاون الكهربائي بين البلدين.
ويأتي ذلك بعدما بحث رئيس الجمهورية جوزاف عون مع وزير الطاقة جو الصدي العرض القبرصي قبل يومين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الطاقة القبرصية للـ"LBCI": لم يصدر بعد أي بيان رسمي بشأن مشروع مدّ خط كهرباء من قبرص إلى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.