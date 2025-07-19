وزارة الطاقة القبرصية للـ"LBCI": لم يصدر بعد أي بيان رسمي بشأن مشروع مدّ خط كهرباء من قبرص إلى لبنان

أكدت وزارة الطاقة ال​قبرص​ية، في توضيح لقناة الـ"LBCI"، أنّه "لم يصدر بعد أي بيان رسمي بشأن مشروع مدّ خط كهرباء من قبرص إلى ​لبنان​، وذلك استنادًا إلى المعلومات المتوافرة بعد الاجتماع الأخير بين الرئيس ​جوزاف عون​ والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس".

كما أكدت أنّ "قبرص منفتحة دائمًا تجاه مناقشة أي نوع من التعاون بين دول المنطقة في ما يخص الربط الكهربائي".

وأمس، أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية أنّه جرى بحث أولي مع السفيرة القبرصية في بيروت، في إطار التحضير للقاءات مرتقبة مع الجانب القبرصي، تمهيدًا لبدء النقاش الرسمي حول ملف التعاون الكهربائي بين البلدين.

ويأتي ذلك بعدما بحث رئيس الجمهورية جوزاف عون مع وزير الطاقة جو الصدي العرض القبرصي قبل يومين.