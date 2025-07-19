مجلس القبائل والعشائر السورية: نلتزم بقرارات الدولة بوقف إطلاق النار وهي كفيلة بإرجاع حقوقنا

أعلن مجلس القبائل والعشائر السورية، "أننا نلتزم بقرارات الدولة بوقف إطلاق النار وهي كفيلة بإرجاع حقوقنا"، وذلك بعد الاشتباكات الدامية في السويداء بين العشائر والمسلحين من أبناء المنطقة ذات الغالبية الدرزية.
ولفت، في بيان، إلى "أننا سنحصل على حقوقنا بالقانون وضمن إطار الدولة"، مضيفًا "إذا لم يلتزم الطرف الآخر فسنكون جاهزين في كل وقت".
وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة السورية، عن "وقف شامل وفوري لإطلاق النار في السويداء، وذلك في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرصا على حقن دماء السوريين والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها، واستجابة للمسؤولية الوطنية والإنسانية".
بدورها، أكّدت الرئاسة الروحية للدروز في سوريا في بيان على اتفاق وقف إطلاق النار.
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