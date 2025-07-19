حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة "إم 23" وقعتا في الدوحة على إعلان مبادئ لوقف إطلاق النار

وقعت حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة "إم 23" المتمرّدة في الدوحة، على إعلان مبادئ لوقف إطلاق النار.
ونصّ إعلان المبادئ الموقع في الدوحة على "وقف إطلاق النار في الكونغو، وبسط سيادة الدولة على أراضيها كافة".
في السياق، قال وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد الخليفي إنّ "إعلان المبادئ يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين كل مكونات الكونغو"، موضحًا أنّ "إعلان المبادئ يمهد لبدء مفاوضات مباشرة للتوصل لسلام شامل بالكونغو".
من جانبه، أشار المبعوث الرئاسي الأميركي للشؤون الإفريقية مسعد بولس، إلى أنّه "معروف عن دولة قطر دورها الريادي في حل النزاعات بالعالم"، وقال: "الحرب في الكونغو خلفت ما لا يقل عن 8 ملايين نازح ولاجئ".
وأضاف بولس "إفريقيا تعاني من نزاعات عدة وبالتعاون مع قطر وآخرين سنصل لحلول لها".
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