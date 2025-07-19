تهم جديدة ضد رئيس كوريا الجنوبية المعزول

ابوظبي - سيف اليزيد - وجهت السلطات في كوريا الجنوبية اتهامات جديدة للرئيس السابق المسجون يون سوك يول اليوم السبت مع استمرار المدعي العام الخاص في التحقيق معه بسبب إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في ديسمبر الأول.

وقال مكتب المدعي العام في إفادة صحفية إن التهم الجديدة تشمل عرقلة ممارسة الآخرين لحقوقهم عن طريق إساءة استخدام السلطة، والأمر بحذف سجلات وعرقلة تنفيذ أوامر الاعتقال.

ويحاكم يون بتهمة العصيان، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، ويواجه تهما إضافية منذ تعيين المدعي الخاص في يونيو لتولي القضايا ضده.

ونفى يون ارتكاب أي مخالفات. ولم يرد محاموه بعد على طلب للتعليق على التهم الجديدة.

ويقبع الرئيس المعزول في مركز احتجاز سول منذ مطلع الشهر الجاري، ورفضت محكمة في الأسبوع الماضي طلبه الإفراج عنه.