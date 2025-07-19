هكتور حجار: لا رؤية واضحة للدولة في ملف النزوح السوري وهي تستجيب للاملاءات

أشار الوزير السابق ​هكتور حجار​، في مؤتمر العمل البلدي والإختياري الذي ينظّمه "التيار الوطني الحر"، إلى أنّه "لا رؤية واضحة للدولة اللبنانية في ملف ​النزوح السوري​ الذي يُعَالج على مستوى تقني ويستجيبون للاملاءات".

ولفت إلى أنّه "يتم تمييع موضوع النزوح السوري على المستوى الاستراتيجي".