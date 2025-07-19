عطالله: النزوح السوري خطر وجودي وعلى السلطة اللبنانية أن تنفذ القرارات

أشار النائب جورج عطالله، في الجلسة الثانية من مؤتمر العمل البلدي والإختياري حول البلديات ومخاطر ​النزوح السوري​، الى أن "الإقتراحات التي قُدمت ٨ حول عناوين حركة النازحين السوريين وملفات أخرى مرتبطة بالتغيرات التي حصلت بعد انتفاء ذرائع النزوح وغيرها".

وأكد عطالله، أن "لبنان ليس بلد نزوح أو لجوء، والعديد من المخاتير كانوا يعطون وثيقة مكتوم قيد للمواليد الجدد"، مشدداً على أن "النزوح السوري خطر وجودي وتم إقرار ما يُعرف بخطة الحكومة والتي يتعهدها المفوضية العليا للاجئين وهي جهة غير موثوقة لأنها استعملت الترهيب لمنع العودة".

وقال "السلطة اللبنانية غير جدية فكيف تسمح للمفوضية العليا للاجئين بإجراء استبيان رأي حول ان ٢٤ بالمئة لديهم رغبة بالعودة ولأفترض ذلك فما مصير ال٧٦ بالمئة؟".

وتابع "هناك قوانين لبنانية موجودة اذا طبقت نقطع شوطاً كبيراً وعلى السلطة اللبنانية أن تنفذ القرارات".