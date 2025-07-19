أفادت مواقع إسرائيلية غير خاضعة للرقابة العسكرية، عن "حدث أمني في خان يونس"، وفق ما نقلت قناة "الجزيرة".
ولفتت إلى "هبوط مروحيات لإجلاء مصابين من الجنود الإسرائيليين باتجاه مستشفى سوروكا".
ويأتي ذلك في وقت تكثّف فيه الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي في غزة وتوقع فيهم الخسائر في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع.
هذا، وتستمر المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، في حين تتعثّر هذه المفاوضات بمسألة الانسحاب الإسرائيلي.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: حدث أمني في خان يونس وهبوط مروحيات لإجلاء مصابين باتجاه مستشفى سوروكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.