إعلام إسرائيلي: حدث أمني في خان يونس وهبوط مروحيات لإجلاء مصابين باتجاه مستشفى سوروكا

أفادت مواقع إسرائيلية غير خاضعة للرقابة العسكرية، عن "حدث أمني في ​خان يونس​"، وفق ما نقلت قناة "الجزيرة".

ولفتت إلى "هبوط مروحيات لإجلاء مصابين من الجنود الإسرائيليين باتجاه مستشفى سوروكا".

ويأتي ذلك في وقت تكثّف فيه الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات ​الجيش الإسرائيلي​ في ​غزة​ وتوقع فيهم الخسائر في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع.

هذا، وتستمر المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، في حين تتعثّر هذه المفاوضات بمسألة الانسحاب الإسرائيلي.