شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر: مصر والسعودية حجرا الزاوية لتحقيق السلام فى المنطقة.. والعلاقات بين البلدين تتمتع بخصوصية شديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، ورئيس حزب إرادة جيل، إن العلاقات المصرية السعودية تحظى بخصوصية شديدة، لما تتميز به من عمق العلاقات الثنائية الوطيدة والروابط الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.

وأضاف النائب تيسير مطر، أن مصر والسعودية أحد الركائز الرئيسة وحجرا الزاوية لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام بمنطقة الشرق الأوسط، لاسيما في ضوء التطورات الإقليمية المتلاحقة والتي تزيد وتيرتها يوما بعد يوم، وهو ما يعزز من مزيد من تعميق العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين.

وأثنى الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، على اللقاء الذي جمع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وسمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية بمدينة العلمين، مشيرا إلى أن اللقاء يعكس حجم الرغبة المتبادلة بين الشقيقتين مصر والسعودية على مزيد من التنسيق المتبادل من أجل إبعاد المنطقة من الانجراف نحو مزيد من التوتر والفوضى والاضطراب في ضوء السعار الإسرائيلي الذي يعزز هذا الاتجاه عبر الاعتداء على الأراضي العربية في فلسطين وسوريا ولبنان.

وبحسب رئيس حزب إرادة جيل، فإن التنسيق العربي العربي أضحى لزاما في ضوء المخاطر المحدقة بالمنطقة، والتنسيق المصري السعودي مثال يحتذى به في هذا الإطار، ولاسيما في إطار التفاهمات المتبادلة حول الملفات الإقليمية ومواصلتهما محاولة بناء جبهة عربية قوية وقادرة على إدارة ملفاتها بعيدا عن الاستقطاب الخارجى.

واختتم النائب تيسير مطر، بالثناء ما تشهده مصر والسعودية من تطور متسارع في ظل التوجيهات الصادرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالعمل علي مزيد من تعميق العلاقات الوطيدة بين البلدين ما أضفى زخما كبيرة على طبيعة العلاقات "المصرية - السعودية".