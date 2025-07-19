أشارت الرئاسة الروحية للدروز في سوريا، اى أنه "لم يكن ابناء الطائفة المعروفية دعاة تفرقة او فتنة وانما كانوا وعلى مدار التاريخ نبراساً في الانسانية والتآخي وطالما كان الجبل ملجأ لكل مظلوم وخائف".
ولفتت الرئاسة، الى أنه "بعد كل هذه الدماء النقية التي سالت فوق ارضنا نجدد دعوتنا اليوم للاحتكام لانسانيتنا ونمد يدنا للتعامل مع كل انسان شريف لانهاء الاشتباكات الحالية".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة الروحية للدروز في سوريا: ندعو مجددًا إلى وقف إطلاق النار والاحتكام لصوت العقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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