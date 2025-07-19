أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن "حصيلة القتلى منذ صباح الأحد 13 تموز، نتيجة الاشتباكات وعمليات الإعدام الميداني والقصف الإسرائيلي جراء أحداث السويداء بلغت 718 قتيلا".
وذكر المرصد، أنه "لازالت الاشتباكات مستمرة في مدينة السويداء بالتزامن مع وصول تعزيزات من مسلحي العشائر مع اتساع رقعة الاشتباكات وافتتاح قوات العشائر لمحور جديد من جهة تلول الصفا جنوب شرق سوريا، بالإضافة إلى التقدم نحو دوار العمران على المدخل الغربي لمدينة السويداءـ أسفرت عن مقتل العديد من الطرفين".
كما أفادت مصادر المرصد السوري بـ"اندلاع متقطعة اشتباكات في جرمانا بريف دمشق، ترافقت مع أصوات إطلاق نار من جهة المليحة وكشكول، استمرت منذ أكثر من ساعة".
وكشفت أنه "فيما يخص الوضع الإنساني في المدينة آخذ بالتدهور، وسط انقطاع تام للاتصالات والإنترنت، وخروج جميع المستشفيات عن الخدمة نتيجة القصف الكثيف والاشتباكات المتواصلة. وشهدت المدينة أعمال نهب وسرقة زادت من معاناة السكان، في ظل غياب تام للخدمات الطبية والغذائية".
كانت هذه تفاصيل خبر المرصد السوري: 718 قتيلاً جراء أحداث السويداء وقوات العشائر تواصل التقدم نحو المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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