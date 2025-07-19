الرئاسة السورية أعلنت وقفًا شاملًا لإطلاق النار في السويداء ودعت للالتزام الفوري

أعلنت الرئاسة السورية، عن "وقف شامل وفوري لإطلاق النار.في السويداء، وذلك في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرصا على حقن دماء السوريين والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها، واستجابة للمسؤولية الوطنية والإنسانية".

وأهابت الرئاسة بـ"الجميع فسح المجال أمام الدولة السورية، ومؤسساتها وقواتها، لتطبيق هذا الوقف بمسؤولية، وبما يضمن تثبيت الاستقرار ووقف سفك الدماء".

ودعت جميع الأطراف إلى "الالتزام الكامل بهذا القرار، ووقف كافة الأعمال القتالية فورًا في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق"، محذرةً من "أيّ خرق لهذا القرار، وسيُعدّ ذلك انتهاكًا صريحًا للسيادة الوطنية، وسيواجه بما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا للدستور والقوانين النافذة".